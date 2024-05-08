Об этом в интервью protothema заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

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Что заявил премьер Греции

Мы поддерживаем Украину и у нас есть излишки оборонной техники. И это не касается ни Patriot, ни С-300,

– заявил греческий премьер-министр.

Также он добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции.

При этом премьер Греции подчеркнул, что Украина не должна проиграть войну, поскольку она является стороной, которая защищается.

Что предшествовало