Об этом в интервью protothema заявил глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.
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Что заявил премьер Греции
Мы поддерживаем Украину и у нас есть излишки оборонной техники. И это не касается ни Patriot, ни С-300,
– заявил греческий премьер-министр.
Также он добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции.
При этом премьер Греции подчеркнул, что Украина не должна проиграть войну, поскольку она является стороной, которая защищается.
Что предшествовало
- Напомним, еще в конце апреля журналисты распространяли слухи о том, что Греция может предоставить Украине систему ПВО Patriot.
- Отмечалось, что источники в правительстве рассказали журналистам, что США предоставили Афинам "гарантии" в течение всего периода миссии Patriot по безопасности страны от турецкой угрозы. Однако добавляют, что не объяснили, какие именно "гарантии" предлагают.
- Уже через несколько дней греческий премьер опроверг такие слухи. Так, Кириакос Мицотакис объяснил, почему его страна отказалась передавать Украине системы ПВО. Глава греческого правительства отметил, что эти комплексы являются критически важными для страны.