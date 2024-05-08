Первичный эффект по поставкам оружия для ВСУ был с тех пор, как Конгресс США поддержал законопроект о помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что украинское государство уже тогда могло изменить лимиты на использование боеприпасов. Отметим, что Джо Байден подписал закон о помощи Украине 24 апреля.

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Снаряды до этого экономили в связи с тем, что не было известно, когда США примут помощь.

"Когда стало известно – утверждено, через неделю будут первые снаряды, через две недели будет уже больше и много чего, – можно было изменить подходы. Я уверен, это произошло. Это отразилось на ситуации на фронте. Стрелять должны были начать больше", – сказал военный обозреватель.

К примеру, украинская армия могла начать использовать вооружение, которое держала на "черный день". Впрочем, сейчас, отметил Шарп, можно быть уверенными, что часть американской помощи уже в Украине и уже используется на поле боя. Однако, чтобы достичь максимального эффекта, нужно время. Кроме того, украинские защитники должны получить все, что нужно.

Когда даже на 20% больше снарядов выпускается на поле боя – эффект бесспорен. Это больше потерь противнику, это менее эффективный контрбатарейный огонь противника, это меньше продвижения с их стороны или вообще отсутствует продвижение,

– добавил Давид Шарп.

Сложно сказать, когда именно эффект будет достигнут полностью. Однако, он уже набирает обороты. Россия имела условное "окно возможностей" с начала года. Все потому, что тогда стало понятно, что вопрос американской помощи для Украины застрял. Враг пытался этим пользоваться.

"Россия имеет инициативу на фронте в этот момент. Главное – есть проблематичный участок в районе Очеретино, где они прорвались и еще не успели полностью реализовать потенциал захвата территории", – отметил военный обозреватель.

Сейчас главная задача украинского командования – благодаря резервам и ресурсам максимально уменьшить потенциальные возможности врага.

"Для России – наоборот важно это "окно" использовать, пока оно есть. Я бы его связывал в меньшей степени с боеприпасами украинцев, а с тем, что им (оккупантам – 24 Канал) удалось продвинуться в этом месте, вывести оборону украинцев из равновесия. Это наиболее такой важный участок фронта, который вызывает большие вопросы", – сказал Давид Шарп.

В то же время это продвижение не было быстрым для россиян. И это очень важный момент.

Американская помощь для Украины