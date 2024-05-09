Роб Бауер говорить, що для України ще нічого не пізно, і ситуація на фронті може змінитись на нашу користь. Найважливіше в цій ситуації – щоб Захід продовжував надсилати військову допомогу, адже її відсутність справді мала погані наслідки на українському фронті.

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Головне питання – де взяти зброю

За словами Бауера, чим довше триває війна, тим важче стає постачати зброю та боєприпаси. Багато країн відправляють їх з власних запасів уже 2 роки, але вони не нескінченні.

Ми можемо зробити 2 речі: ще глибше копати наші власні постачання та ще сильніше наполягати на тому, щоб оборонна промисловість виробляла набагато більше та швидше,

– говорить голова Військового комітету НАТО.

Бауер припускає, що знадобиться щонайменше рік, щоб справді збільшити виробництво зброї на Заході. Країнам НАТО доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. У Росії 450 тисяч військових перебувають на окупованій частині України.

Також Роб Бауер попередив європейців, що світ буде неспокійним наступні 15 років, тому люди повинні бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій, зокрема і до війни.

Допомога Україні від країн НАТО