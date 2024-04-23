Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що рішення про передачу Україні танків від Великої Британії було пов'язано з аналогічними діями з боку США. Країна мала зобов'язання надати схожу кількість своїх Abrams.

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Європа орієнтується на США

За словами політолога, запорукою передачі Україні німецьких танків Leopard також була обіцянка Сполучених Штатів надати симетричну відповідь. Так ми бачимо певну систему постачання, яка вписується в концепцію спільної відповідальності у разі ескалації конфлікту з Росією.

Це стосується не лише в бронетехніки чи танків, а, наприклад, постачання ракет Taurus і SCALP-EG. Тобто першою була Велика Британія, потім до неї долучилася Франція, а Німеччина очікувала й продовжувала комунікацію зі Сполученими Штатами, фактично торгуючись Taurus,

– зауважив Андрій Вігірінський.

Берлін хотів, щоб спершу США надали свої далекобійні ракети, а вже тоді розглянути питання Taurus. Але, як відомо, ATACMS у 2023 році ми не побачили, так само як і німецьких ракет.

Зараз є публікації про те, що Німеччина, ухвалюючи рішення про надання систем Patriot, почала тиснути на Сполучені Штати, щоб вони також долучилися до постачання ще однієї системи для України.

"Існує узгодженість дій між ключовими партнерами у питанні військової підтримки України. У її межах ми бачимо певні алгоритми постачання. Тому, коли Палата представників проголосувала відповідний документ, то у партнерів з'явилося розуміння, що США свою частину постачання – виконають", – наголосив політолог.

Велика Британія також надасть допомогу

Після голосування у Конгресі можемо припустити, що інші країни почнуть діяти активніше. Наприклад, ЗМІ повідомляють, що Греція може надати системи ППО під гарантії від США.

Велика Британія також повідомила, що готує найбільший, одноразовий пакет військової допомоги для України. Але тут варто розуміти, що мовиться про ті зобов'язання, які Сполучене Королівство взяло на себе в межах угоди про співпрацю у військовій сфері.

Велика Британія не виходить за межі цього бюджету, там 3 мільярди фунтів, які будуть використані упродовж 2024 року. Наразі це зобов'язання, які передбачені письмовими домовленостями,

– заважив політолог.

Крім цього, ширяться повідомлення, що Велика Британія хоче надати нам засоби ураження великого радіуса дії. Теоретично – це те, що мало б летіти на понад 300 кілометрів і більше, принаймні в розумінні України. Тому варто дочекатися та зрозуміти про які саме засоби мовиться.

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