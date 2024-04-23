Палата представників США ввечері 20 квітня прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги у розмірі 60,8 мільярда доларів у межах пакета допомоги. Журналісти пояснили, що саме до нього увійде.

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Хочуть задовольнити потреби України на полі бою

За словами американських чиновників адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони, а також бронетехніка.

Ба більше, Пентагон хоче, аби допомогу можна було відправити одразу після того, як президент підпише відповідний законопроєкт. Як вже зазначалося раніше, сенат може ухвалити його вже цього вівторка.

Ймовірно, новий пакет може перевершити останню американську допомогу у розмірі 300 мільйонів доларів, отриману Україною раніше. Згідно з інформацією різних джерел, до нього увійдуть броньовані машини, бойові машини Bradley, старі "Хаммери" і бронетранспортери M113, а також ракети.

Адміністрація готує великий пакет, щоб допомогти задовольнити потреби України на полі бою,

– сказав один з американських посадовців.

Нова допомога Україні буде "дуже скоро"

Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення його схвалення в Конгресі.

Водночас американський чиновник відмовився уточнювати, що саме може бути в цьому пакеті, але наголосив, що йдеться про "суттєву допомогу, яка потрібна Україні на полі бою для досягнення успіху".

У законопроєкті є пункти про посилення протиповітряної оборони. Йдеться не лише про Patriot. Йдеться також про системи, які вражають безпілотники, повільні ракети та інші засоби, якими Росія намагається атакувати. Отже, будуть засоби, які допоможуть у цьому,

– сказав він.

Politico повідомляло, що оборонне відомство Сполучених Штатів готується до швидкого затвердження пакета допомоги Україні, попри те, що адміністрація американського президента Джо Байдена поки не ухвалила рішення щодо того, наскільки великим буде транш і яке озброєння він передбачатиме.