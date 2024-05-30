Про це висловився й міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Глава МЗС країни сказав, що кожен крок НАТО на підтримку України допоможе стримувати "російський імперіалізм". Однак, на його думку, дискусії стосовно повноцінного членства нашої держави в Альянсі повинні зачекати.

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Чи отримає Україна запрошення на вступ у НАТО

Очільник чеського МЗС заявив, що поки не очікує суттєвих зрушень у напрямку надання Україні конкретного запрошення до вступу в НАТО. За його словами, наразі варто зосередитися на більш важливих потребах нашої держави.

Вважаю, всі відчувають, що спочатку ми повинні зробити практичні кроки для України, щоб вона могла вижити, а потім ми можемо вести більш політичну дискусію про членство,

– стверджує Ліпавський.

Альянс зосередиться на підтримці України

Вже у четвер, 30 травня, міністри закордонних справ 32 країн-членів НАТО зібралися у Празі, аби укласти угоди для подальшої зустрічі лідерів НАТО у Вашингтоні влітку.

Зокрема, західні посадовці зосередять особливу увагу на тому, аби поставити підтримку нашої держави на "стабільну довгострокову основу", оскільки Росія є прямою загрозою європейській безпеці.

НАТО – це оборонний альянс. Ми не бажаємо нічого в цьому змінювати. З іншого боку, ми досить відкриті у визнанні того, що загрожує європейській обороні – російський імперіалізм. Я закликаю інші держави мати спільну стратегію стримування Росії, і, безумовно, кожен крок, який допоможе Україні, також сприятиме досягненню цієї мети,

– каже чеський міністр.

Reuters пише, що Альянс прагне перебрати на себе координацію військової допомоги та навчання для Києва від Вашингтона, намагаючись захистити безперервний потік зброї в Україну від будь-якого втручання Трампа у разі його перемоги на виборах президента США.

Він також зазначив, що Чехія підтримує ідею передачі відповідальності за організацію допомоги Україні від групи у форматі "Рамштайн", яка складається з понад пів сотні країн, до самого Альянсу.

"Ми дуже відкриті до того, щоб використовувати НАТО як платформу і створити певний механізм, який би допоміг цьому. Таке рішення буде дуже сильним сигналом для Владіміра Путіна, що його імперські амбіції не будуть безкарними", – зауважив посадовець.

Чи спричинить це конфронтацію між НАТО та Росією

Ян Ліпавський сказав, що не боїться, якщо ці зміни наблизять Північноатлантичний альянс до конфлікту з Росією, адже саме країна-агресорка є головною причиною ескалації цієї ситуації.

Водночас його не турбує те, що країни, які входять до Рамштайнської групи, можуть переглянути свою підтримку. Адже, на його думку, вони розуміють значення подібної допомоги.

Впевнений, що все зробимо так, аби нікого не втратити на цьому шляху. І я думаю, що є багато країн, які не є членами НАТО, але розуміють стратегічну цінність підтримки України,

– додав він.

Під час саміту обговорять важливі зміни для України