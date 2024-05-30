Об этом высказался и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Глава МИД страны сказал, что каждый шаг НАТО в поддержку Украины поможет сдерживать "российский империализм". Однако, по его мнению, дискуссии относительно полноценного членства нашего государства в Альянсе должны подождать.

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Получит ли Украина приглашение на вступление в НАТО

Глава чешского МИД заявил, что пока не ожидает существенных сдвигов в направлении предоставления Украине конкретного приглашения к вступлению в НАТО. По его словам, сейчас стоит сосредоточиться на более важных потребностях нашего государства.

Считаю, все чувствуют, что сначала мы должны сделать практические шаги для Украины, чтобы она могла выжить, а потом мы можем вести более политическую дискуссию о членстве,

– утверждает Липавский.

Альянс сосредоточится на поддержке Украины

Уже в четверг, 30 мая, министры иностранных дел 32 стран-членов НАТО собрались в Праге, чтобы заключить соглашения для дальнейшей встречи лидеров НАТО в Вашингтоне летом.

В частности, западные чиновники сосредоточат особое внимание на том, чтобы поставить поддержку нашего государства на "стабильную долгосрочную основу", поскольку Россия является прямой угрозой европейской безопасности.

НАТО – это оборонительный альянс. Мы не желаем ничего в этом менять. С другой стороны, мы достаточно открыты в признании того, что угрожает европейской обороне – российский империализм. Я призываю другие государства иметь общую стратегию сдерживания России, и, безусловно, каждый шаг, который поможет Украине, также будет способствовать достижению этой цели,

– говорит чешский министр.

Reuters пишет, что Альянс стремится взять на себя координацию военной помощи и обучения для Киева от Вашингтона, пытаясь защитить непрерывный поток оружия в Украину от любого вмешательства Трампа в случае его победы на выборах президента США.

Он также отметил, что Чехия поддерживает идею передачи ответственности за организацию помощи Украине от группы в формате "Рамштайн", которая состоит из более полусотни стран, к самому Альянсу.

"Мы очень открыты к тому, чтобы использовать НАТО как платформу и создать определенный механизм, который бы помог этому. Такое решение будет очень сильным сигналом для Владимира Путина, что его имперские амбиции не будут безнаказанными", – отметил чиновник.

Вызовет ли это конфронтацию между НАТО и Россией

Ян Липавский сказал, что не боится, если эти изменения приблизят Североатлантический альянс к конфликту с Россией, ведь именно страна-агрессор является главной причиной эскалации этой ситуации.

В то же время его не беспокоит то, что страны, которые входят в Рамштайнскую группу, могут пересмотреть свою поддержку. Ведь, по его мнению, они понимают значение подобной помощи.

Уверен, что все сделаем так, чтобы никого не потерять на этом пути. И я думаю, что есть много стран, которые не являются членами НАТО, но понимают стратегическую ценность поддержки Украины,

– добавил он.

Во время саммита обсудят важные изменения для Украины