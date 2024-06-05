Видання посилається на радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана.
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Зустрічі відбудуться у Франції й Італії
Під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб "обговорити стан справ в Україні, а також те, як США може продовжувати й поглиблювати американську підтримку України".
При цьому, Салліван повідомив, що Байден знову проведе двосторонню зустріч із Зеленським на саміті "Групи семи" в Італії, який пройде з 13 по 15 червня. На цій зустрічі увагу зосередять на заморожених активах Росії та їх застосування для підтримки України.
Упродовж трохи більше ніж тижня президент (Джо Байден) матиме дві суттєві зустрічі з президентом Зеленським,
– сказав представник Білого дому.
Байден не поїде на Саміт миру
- Раніше стало відомо, що Джо Байден не зможе взяти участь у Саміті миру у Швейцарії. Американську делегацію очолить віцепрезидентка США Камала Гарріс.
- Також активну участь у роботі саміту візьме радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.