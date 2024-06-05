Издание ссылается на советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

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Встречи состоятся во Франции и Италии

Во время мероприятий во Франции Байден проведет встречу с Зеленским, чтобы "обсудить состояние дел в Украине, а также то, как США может продолжать и углублять американскую поддержку Украины".

При этом, Салливан сообщил, что Байден снова проведет двустороннюю встречу с Зеленским на саммите "Группы семи" в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня. На этой встрече внимание сосредоточат на замороженных активах России и их применение для поддержки Украины.

В течение чуть более чем недели президент (Джо Байден) будет иметь две существенные встречи с президентом Зеленским,

– сказал представитель Белого дома.

Байден не поедет на Саммит мира