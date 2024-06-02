Про це під час візиту до Сінгапуру заявив Володимир Зеленський. Президент сказав, чи буде на Саміті миру саме Джозеф Байден, передає 24 Канал.

До слова Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден проігнорує Саміт миру, – Зеленський

США підтвердили участь у Саміті миру

Глава держави розповів, що Сполучені Штати підтвердили свою участь в Саміті миру на високому рівні.

Поки що немає конкретного підтвердження саме президента. Але в будь-якому випадку, я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили присутність на найвищому рівні,

– заявив Зеленський.

Чи буде Китай на Саміті миру

Глава держави наголосив, що Китай не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні. Зауважив, що йдеться про дві абсолютно дві різні позиції. Президент пояснив, що США мають контакти з деякими державами, де заохочують їх брати участь у Саміті мир.

Китай, на жаль, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміті мир. Велика різниця між двома цими позиціями,

– підкреслив український лідер.

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Скільки країн вже підтвердили участь у Саміті миру