Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что интервью Байдена трактовали по-разному. Однозначно он отметил, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину.

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Что означает заявление Байдена

"Глава США отметил, что для мира Украине якобы не нужно вступать в НАТО. Возможно, он прав, но сейчас это единственная гарантия того, что Россия никогда не нападет. Ведь страна-агрессор не нападает на государства, которые являются членами Альянса", – заметил политтехнолог.

Оккупанты только могут угрожать тем, кто хочет туда вступить. Когда-то так было с Грузией, а теперь с Украиной.

В целом в интервью было много интересных деталей. Например Байден хвастается тем, что за 2 месяца до полномасштабного вторжения разговаривал с премьером Финляндии. Тогда страна не слишком хотела вступать в НАТО, но после разговора со шведской стороной изменила мнение.

То есть он в свои заслуги записал, что смог очень быстро договорился со всеми о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс. Байден не просто сказал, что обезопасил, но и укрепил НАТО,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Выглядит так, что с одной стороны одним странам говорят, что можно вступить, а другим якобы не обязательно. Таким образом Байден фактически признает региональное влияние России на одни страны и отсутствие его влияния на другие.

Хотя вполне возможно, что США ведут более сложную игру и хотят создать иллюзию для Владимира Путина якобы Украину не ждут в НАТО. А уже потом, когда все закончится, откроют двери Альянса.

Надо обратить внимание, что все соглашения по безопасности заключают сроком на 10 лет или до вступления Украины в НАТО. Не кажется ли вам, что именно на этот период Украину не планируют принимать в Альянс? А там уже и Путина не будет,

– сказал политтехнолог.

Взаимоотношения США и Украины