Поражение военных целей на территории России Джонсон прокомментировал, отвечая на вопросы журналистов.
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Ограничения на удары по России
Спикер Палаты представителей американского Конгресса убежден, что Соединенные Штаты не должны заниматься "микроменеджментом военных усилий Украины", а вместо этого должны предоставить ей нужное оружие, чтобы защитить себя и дать отпор России.
Сам Джонсон планирует поднимать этот вопрос в разговоре с Администрацией Байдена.
Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом,
– сказал он.
Майк Джонсон подчеркнул, что выступает против позиции президента Байдена, который стремится оставить некоторые ограничения на применение американского оружия.
Запад постепенно разрешает применять свое оружие для целей в России
- 13 стран, среди них и США, разрешили использовать свое оружие для ударов по территории России. Однако для Украины остаются определенные ограничения. В частности, нельзя бить по местам, откуда наносят удары по Украине. США приняли соответствующее решение на фоне наступления россиян на Харьковщине.
- Германия также дала разрешение украинским военным поражать цели на территории страны-агрессора, но все еще речь идет о небольшом радиусе. Немецкое оружие можно применять только в Харьковской области. Вице-канцлер Германии Роберт Габек сказал, что жалеет, что такое решение не было принято раньше.
- Президент Франции также поддержал право Украины на защиту. По его словам, надо дать возможность уничтожить объекты, из которых запускают ракеты. В то же время некоторые журналисты предположили, что таким образом Эммануэль Макрон фактически подтвердил разрешение на использование ракет Storm Shadows/SCALP.