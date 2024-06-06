Про це повідомляють видання MSNBC і The New York Times.

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Суди відклали розгляд справи про втручання Трампа у вибори

Апеляційний суд штату Джорджія в середу, 5 червня, ухвалив наказ про призупинення справи, попереднє слухання апеляції за якою було призначене на жовтень. Це означає, що до виборів судовий процес у справі проти ймовірного кандидата в президенти від Республіканської партії не відбудеться.

Зазначимо, що справа про втручання у вибори в штаті Джорджія проти Дональда Трампа та кількох співвідповідачів офіційно призупинена, поки розглядається питання про усунення окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс в апеляційному суді. Її звинувачують у залученні свого партнера в стосунках Натана Вейда в якості головного обвинувача у цій справі.

Додамо, що у Федеральному суді також розглядають справу про незаконне зберігання Трампом секретних документів у його маєтку після закінчення президентського терміну.

В середу федеральна суддя Ейлін Кеннон змінила графік судового процесу. Вона призначила розгляд низки клопотань адвокатів у цій справі на кінець червня.

Важливо! Американці будуть обирати нового президента США 5 листопада 2024 року. Це також будуть 60-ті вибори у Сполучених Штатах.

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