Об этом сообщают издания MSNBC і The New York Times.

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Суды отложили рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы

Апелляционный суд штата Джорджия в среду, 5 июня, принял приказ о приостановлении дела, предварительное слушание апелляции по которому было назначено на октябрь. Это означает, что до выборов судебный процесс по делу против вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии не состоится.

Отметим, что дело о вмешательстве в выборы в штате Джорджия против Дональда Трампа и нескольких соответчиков официально приостановлено, пока рассматривается вопрос об отстранении окружного прокурора округа Фултон Фани Уиллис в апелляционном суде. Ее обвиняют в привлечении своего партнера в отношениях Натана Уэйда в качестве главного обвинителя по этому делу.

Добавим, что в Федеральном суде также рассматривают дело о незаконном хранении Трампом секретных документов в его имении после окончания президентского срока.

В среду федеральная судья Эйлин Кэннон изменила график судебного процесса. Она назначила рассмотрение ряда ходатайств адвокатов по этому делу на конец июня.

Важно! Американцы будут выбирать нового президента США 5 ноября 2024 года. Это также будут 60-е выборы в Соединенных Штатах.

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