Зеленский выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин не остановится на Украине в случае победы в войне. Он отметил, что вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит российского диктатора.
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Как Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны в Украине
Зеленский предупредил, что намерения Трампа завершить войну в Украине путем уступок могут иметь опасные последствия не только для Украины, но и для позиции США в мире.
Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США,
– заявил президент.
Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым, что повлияет не только на личный имидж американского лидера, но и на институциональность США.
"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. Это третья мировая война", – подчеркнул глава государства.
Последние заявления Трампа
- По информации СМИ, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что "разбомбил бы Москву", если бы она напала на Украину при его президентстве. Он также заявил, что такая же участь постигла бы столицу Китая в случае вторжения на Тайвань.
- Также известно, что на съезде Либертарианской партии 25 мая Трамп назвал Байдена "тираном" за что его освистали. Кроме этого, из толпы также выкрикивали оскорбления.
- В частности, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о помощи оружием и на то, "позволит ли" Путину оккупировать часть Украины, если он победит на выборах в США.