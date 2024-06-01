Зеленский выразил уверенность, что российский президент Владимир Путин не остановится на Украине в случае победы в войне. Он отметил, что вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит российского диктатора.

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Как Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны в Украине

Зеленский предупредил, что намерения Трампа завершить войну в Украине путем уступок могут иметь опасные последствия не только для Украины, но и для позиции США в мире.

Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте, что после этого Путин пойдет дальше. Так кем для всего мира будет этот президент США,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым, что повлияет не только на личный имидж американского лидера, но и на институциональность США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не такой большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. Это третья мировая война", – подчеркнул глава государства.

Последние заявления Трампа