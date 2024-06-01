Об этом он заявил в интервью The Guargian. В то же время Зеленский добавил, что выделенная Конгрессом США помощь является большой и укомплектовать резервные бригады можно "быстро и просто".

Важно Украинские пилоты должны тренироваться на Gripen уже сейчас, чтобы не терять время, – Зеленский

Украине нужна помощь быстрее

Зеленский отметил, что принятый Конгрессом США законопроект о выделении помощи Украине является очень важным. Президент поблагодарил за помощь и подчеркнул, что это сигнал не только другим странам в Европе, но и России. В то же время Зеленский считает, что из принятой суммы в Украину пришло мало помощи.

Из этой суммы, я считаю, на сегодня мало пришло. По моему личному мнению. Я не могу укомплектовать бригады-резервы, чтобы просто поменять те бригады, которые стоят, чтобы была нормальная ротация, чтобы был укомплектован резерв,

– заявил Зеленский.

Президент Украины объяснил, что враг это четко понимает, и именно поэтому растягивает линию фронта. По словам Зеленского, из-за этого Россия пошла в наступление на Харьковщине и сейчас сосредотачивает военных на Севере.

"Они знают, что у нас недоукомплектованный резерв. Они знают, что мы не можем отправить резерв без соответствующего оружия – как они отправляют своих, как мясо. Они понимают, что те наши войска, которые стоят на Востоке, а Россия не отказывается от главной цели оккупировать полностью Восток нашего государства – надо растянуть наши силы", – пояснил президент.

Он также добавил, что, если бы Украина получила достаточно помощи, то смогла бы укомплектовать бригады. Тогда бы не пришлось забирать силы с Донбасса, а Украина могла бы бить по территории России дальнобойным оружием. Однако Зеленский подчеркнул, что никто никого не обвиняет, а выделенная Конгрессом США сумма – большая, за что наше государство очень благодарно.

В итоге Зеленский добавил, что Западу не хватает скорости, поскольку каждую минуту Россия может забирать человеческие жизни. Так, помощь может поступать медленно из-за бюрократии или другого подхода к жизни. Зеленский резюмировал, что не хочет никого обижать, и добавил, что Украина живет в войне, а потому самое главное – выжить.

Зеленский о замороженном конфликте

В интервью Владимир Зеленский также выразил свою позицию относительно замороженного конфликта. Так, президент Украины отметил, что любой замороженный конфликт – это та же война, но медленная.

Он пояснил, что оккупант всегда найдет повод, чтобы атаковать с новой силой и возобновить свою агрессию. В качестве примера Зеленский привел Нормандские договоренности, однако они не остановили Россию, а лишь дали время подготовиться к полномасштабному вторжению.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя", – объяснил Зеленский.