Впрочем, правительство Швеции заявляет, что поставки истребителей Gripen для ВСУ являются нецелесообразными на данном этапе. Там считают, что это усложнит переход Воздушных сил Украины на новые самолеты.

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Обучение пилотов на Gripen

Во время пресс-конференции Зеленский отметил важность начала тренировок украинских пилотов на истребителях Gripen уже сейчас.

У нас был диалог с премьер-министром Швеции по Gripen. Моя позиция в том, что мы сейчас тренируем наших людей, пилотов на F-16. С момента положительного решения премьер-министра Дании Метте, которое было принято год назад. Только сейчас они завершают тренировки. Поэтому это зависит не от меня, не от Метте, не от вас, а оно зависит от этого процесса,

– заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что задержки в учебных миссиях могут стоить Украине дорого. Он также добавляет, что необходимо изменить подход к тренировкам украинских пилотов.

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно изменить процесс. Это очень сложно, нам нужно говорить со всеми союзниками в НАТО. Мне кажется, что это является проблемой, и это моя первая идея", – сказал он.

В частности, Зеленский отметил и тот факт, что если пилоты начнут тренироваться на Gripen после получения F-16, то этот процесс займет еще год.

Поэтому мне кажется, что самым сильным решением для нас было бы получение возможности тренироваться параллельно с программой F-16, тренироваться на шведских самолетах,

– отметил президент.

Что думают в правительстве Швеции о тренировках украинских пилотов

Правительство Швеции пока решило, что поставки истребителей Gripen для ВСУ является нецелесообразным на этом этапе, поскольку это усложнит переход воздушных сил на новые самолеты. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём на встрече министров НАТО.

Бильстрем объяснил, что украинским вооруженным силам будет слишком сложно интегрировать две системы одновременно.

Возможно, Gripen придут после завершения поставок коалиции F-16,

– сказал он.

В то же время шведское правительство предложило альтернативу и передало самолеты дальнего наблюдения, которые существенно расширяют возможности истребителей F-16.

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