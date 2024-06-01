Втім, уряд Швеції заявляє, що постачання винищувачів Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі. Там вважають, що це ускладнить перехід Повітряних сил України на нові літаки.

Дивіться також Прем'єрка Данії сказала, коли F-16 будуть на шляху до України

Навчання пілотів на Gripen

Під час пресконференції Зеленський наголосив на важливості початку тренувань українських пілотів на винищувачах Gripen вже зараз.

У нас був діалог з прем'єр-міністром Швеції по Gripen. Моя позиція в тому, що ми зараз тренуємо наших людей, пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення прем'єр-міністра Данії Метте, яке було ухвалено рік тому. Лише зараз вони завершують тренування. Тому це залежить не від мене, не від Метте, не від вас, а воно залежить від цього процесу,

– заявив очільник держави.

Президент підкреслив, що затримки у навчальних місіях можуть коштувати Україні дорого. Він також додає, що необхідно змінити підхід до тренувань українських пілотів.

"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно змінити процес. Це дуже складно, нам потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея", – сказав він.

Зокрема, Зеленський зауважив і той факт, що якщо пілоти почнуть тренуватися на Gripen після отримання F-16, то цей процес займе ще рік.

Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою F-16, тренуватися на шведських літаках,

– зазначив президент.

Що думають в уряді Швеції про тренування українських пілотів

Уряд Швеції наразі вирішив, що постачання винищувачів Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, оскільки це ускладнить перехід повітряних сил на нові літаки. Про це заявив очільник МЗС Швеції Тобіас Більстрьом на зустрічі міністрів НАТО.

Більстрьом пояснив, що українським збройним силам буде занадто складно інтегрувати дві системи одночасно.

Можливо, Gripen прийдуть після завершення постачань коаліції F-16,

– сказав він.

Водночас шведський уряд запропонував альтернативу і передав літаки далекого спостереження, які суттєво розширюють можливості винищувачів F-16.

Коли F-16 прибудуть в Україну: останні новини