Про це голова міноборони Швеції Пол Йонсон заявив інформаційному агентству TT у Брюсселі, про що пише видання Aftonbladet. Подробиці про ситуацію, читайте далі в матеріалі.

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Швеція ставить на паузу відправлення JAS-39

За словами шведського міністра, інші країни, що входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen.

Це пов'язано з тим, що зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16,

– пояснив Йонсон.

Зазначимо, що Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні винищувачі F-16. Очікується, що перші літаки будуть поставлені цього року.

Ми жодним чином не виключаємо, що в подальшому це (постачання Gripen – 24 Канал) може стати актуальним, але зараз основна увага української сторони зосереджена на виконанні програми F-16,

– зазначив очільник Міноборони Швеції.

Також він додав, що наразі поставка Gripen не відповідає поглядам коаліції на впровадження двох систем винищувальної авіації одночасно.

Що це за винищувач JAS 39 Gripen JAS 39 Gripen – це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Зазначимо, що ці літаки мають одну JAS 39 Gripen – це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських ВПС у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Зазначимо, що ці літаки мають одну велику перевагу , бо несуть практично все озброєння європейських країн НАТО. Деяке авіаційне озброєння F-16 не підіймає, його для цього треба обладнати.

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