Енергетична допомога від Швеції

Зазначається, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, аби основні державні послуги продовжувати функціонувати. Як повідомляється, пріоритет буде надано Харкову через актуальну потребу у технічному обладнанні та ресурсах для виробництва енергії.

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Нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі, як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати,

– йдеться в повідомленні.

Проте, підтримку зможуть отримати й інші міста України: Одеса, Київ та Миколаїв.

Нагадаємо! Фонд підтримки енергетики України збирає фінансову підтримку від урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій для підтримки найбільш нагальних потреб в енергозабезпеченні України.

З чого складається пакет допомоги

Пакет допомоги, який фінансує урядове агентство Швеції, складається з двох частин:

500 мільйонів шведських крон , що становить близько 43,58 мільйона євро – через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство;

, що становить близько 43,58 мільйона євро – через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство; 150 мільйонів шведських крон, що становить близько 13,07 мільйона євро – через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Цікаво! Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. Йдеться про потребу в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії: генераторах, трансформаторах, установках та навчаннях персоналу.