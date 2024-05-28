Енергетична допомога від Швеції
Зазначається, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, аби основні державні послуги продовжувати функціонувати. Як повідомляється, пріоритет буде надано Харкову через актуальну потребу у технічному обладнанні та ресурсах для виробництва енергії.
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Нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі, як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати,
– йдеться в повідомленні.
Проте, підтримку зможуть отримати й інші міста України: Одеса, Київ та Миколаїв.
З чого складається пакет допомоги
Пакет допомоги, який фінансує урядове агентство Швеції, складається з двох частин:
- 500 мільйонів шведських крон, що становить близько 43,58 мільйона євро – через Фонд енергетичної підтримки України організації Енергетичне співтовариство;
- 150 мільйонів шведських крон, що становить близько 13,07 мільйона євро – через Програму розвитку ООН (ПРООН).