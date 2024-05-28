Энергетическая помощь от Швеции
Отмечается, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги продолжать функционировать. Как сообщается, приоритет будет предоставлен Харькову из-за актуальной потребности в техническом оборудовании и ресурсах для производства энергии.
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Новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать,
– говорится в сообщении.
Однако поддержку смогут получить и другие города Украины: Одесса, Киев и Николаев.
Из чего состоит пакет помощи
Пакет помощи, который финансирует правительственное агентство Швеции, состоит из двух частей:
- 500 миллионов шведских крон, что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество;
- 150 миллионов шведских крон, что составляет около 13,07 миллиона евро – через Программу развития ООН (ПРООН).