Энергетическая помощь от Швеции

Отмечается, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги продолжать функционировать. Как сообщается, приоритет будет предоставлен Харькову из-за актуальной потребности в техническом оборудовании и ресурсах для производства энергии.

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Новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать,

– говорится в сообщении.

Однако поддержку смогут получить и другие города Украины: Одесса, Киев и Николаев.

Напомним! Фонд поддержки энергетики Украины собирает финансовую поддержку от правительств, международных организаций и финансовых институтов для поддержки наиболее насущных потребностей в энергообеспечении Украины.

Из чего состоит пакет помощи

Пакет помощи, который финансирует правительственное агентство Швеции, состоит из двух частей:

500 миллионов шведских крон , что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество;

, что составляет около 43,58 миллиона евро – через Фонд энергетической поддержки Украины организации Энергетическое сообщество; 150 миллионов шведских крон, что составляет около 13,07 миллиона евро – через Программу развития ООН (ПРООН).

Интересно! Отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине. Речь идет о потребности в техническом оборудовании и других ресурсах для производства энергии: генераторах, трансформаторах, установках и обучении персонала.