Північноатлантичний Союз продовжує розширюватися на північ. Швеція офіційно стала членом натівської родини.

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Їх все більшає

Про поповнення Альянсу йдеться у документі, опублікованому на сайті Держдепу США. Там мовиться, що членів НАТО тепер 32.

Нагадаємо, що Швеція пройшла доволі тернистий шлях, аби стати повноцінним членом Альянсу. Зокрема, вступ країни тривалий час блокувала Анкара через розбіжності у питанні про свободу слова та віросповідання.

Так, Туреччину обурювало те, що Стокгольм неодноразово дозволяв акції, на яких публічно спалювали Коран – священне письмо мусульман. Крім того, Швеція тривалий час була прихистком для переслідуваної та визнаної турками терористичною Робітичної партії Курдистану.

Втім, зрештою, наприкінці січня 2024 року країнам вдалося дійти консенсусу. Президент Туреччини Ердоган офіційно схвалив протокол вступу Швеції в НАТО.

Останньою, хто ратифікував вступ Швеції, стала Угорщина. Орбан підписав відповідний документ 5 березня.

Також слід зауважити, що для повноправного членства країни у НАТО залишилося зробити кілька формальних кроків. Про це зазначив прем’єр Швеції Ульф Крістерссон у коментарі місцевим ЗМІ. Йдеться про передачу ратифікаційних документів, що офіційно завершить процедуру вступу. Це станеться близько 18:15 за київським часом.

Путін помилився

Однією із причин початку війни в Україні російський диктатор називав небажання мати війська НАТО біля своїх кордонів. Саме тому він нібито так наполягав на позаблоковому статусі Києва. Водночас, прагнучи завадити розширенню Альянсу, Путін своїми злочинними діями його пришвидшив. Адже саме після російського вторгнення в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО.

Зауважимо, що Фінляндія стала 31-членом Альянсу 4 квітня 2023 року.

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