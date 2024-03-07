Зокрема, військові НАТО відпрацьовують сценарії та маневри щодо переправляння важкої техніки з одного берега річки на інший. Як наголосили командири, реальна війна в Україні продемонструвала, що тактики необхідно змінювати.

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Як проходять навчання НАТО

На початку березня у Польщі почалися найбільші цьогорічні навчання сухопутних військ НАТО. Зокрема, Альянс тренується відбивати напад на східному фланзі. Відомо, що ці навчання Steadfast Defender триватимуть до кінця травня. Варто зауважити, що вони – наймасштабніші з часів завершення Холодної війни.

Провести навчання планували ще до початку повномасштабного нападу Росії на Україну, однак 24 лютого 2022 року змінило ситуацію. Тоді навчання вирішили відкласти.

Нині у НАТО реально оцінюють російську агресію, тому проводять навчання. Одним зі сценаріїв, який відпрацьовують у Польщі, є переправляння важкої техніки через річку. Так, військові долають Віслу на поромній переправі й відпрацьовують оперативне транспортування близько 700 різних засобів. Для військових НАТО – це такий собі "стрес-тест", адже необхідно оперативно переправити БТР, карети швидкої та бензовози на потенційно небезпечну ділянку – на Схід.

Як бачите, за мною мосту немає – тільки пороми. Це урок з України. Росія встановила міст і він був зруйнований, тому росіяни не дісталися іншого берега. Було чимало й інших уроків. Зокрема, щодо створення командних пунктів і їхнього прикриття від проникнення ворога. Тактика змінюється, тож маємо негайно змінювати й наші тренувальні процедури,

– поділився командир 11-ї бронекавалерійської дивізії Пьотр Файковський.

Військові НАТО навчаються на досвіді України: дивіться відео

У Росії відреагували на навчання

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на навчання. Так, у Росії заявили, що Альянс буцімто "готується до Третьої світової війни".

Росія стежить за навчаннями НАТО Nordic Response, що почалися, вони мають демонстративно провокаційний характер,

– заявили в МЗС країни-агресора.

Довідка. Водночас тривають навчання й на Півночі Альянсу. Так, 4 березня стартували навчання Nordic Response 24. У них візьмуть участь 13 країн. Відомо, що навчання триватимуть в північних регіонах Фінляндії, Норвегії та Швеції до 15 березня.