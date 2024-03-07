В частности, военные НАТО отрабатывают сценарии и маневры по переправке тяжелой техники с одного берега реки на другой. Как отметили командиры, реальная война в Украине продемонстрировала, что тактики необходимо менять.
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Как проходят учения НАТО
В начале марта в Польше начались крупнейшие в этом году учения сухопутных войск НАТО. В частности, Альянс тренируется отражать нападение на восточном фланге. Известно, что эти учения Steadfast Defender продлятся до конца мая. Стоит заметить, что они – самые масштабные со времен завершения холодной войны.
Провести учения планировали еще до начала полномасштабного нападения России на Украину, однако 24 февраля 2022 года изменило ситуацию. Тогда учения решили отложить.
Сейчас в НАТО реально оценивают российскую агрессию, поэтому проводят учения. Одним из сценариев, который отрабатывают в Польше, является переправка тяжелой техники через реку. Так, военные преодолевают Вислу на паромной переправе и отрабатывают оперативную транспортировку около 700 различных средств. Для военных НАТО – это некий "стресс-тест", ведь необходимо оперативно переправить БТР, кареты скорой и бензовозы на потенциально опасный участок – на Восток.
Как видите, за мной моста нет – только паромы. Это урок из Украины. Россия установила мост и он был разрушен, поэтому россияне не добрались до другого берега. Было немало и других уроков. В частности, по созданию командных пунктов и их прикрытия от проникновения врага. Тактика меняется, поэтому должны немедленно менять и наши тренировочные процедуры,
– поделился командир 11-й бронекавалерийской дивизии Петр Файковский.
Военные НАТО учатся на опыте Украины: смотрите видео
В России отреагировали на учения
Кремлевские пропагандисты уже отреагировали на учения. Так, в России заявили, что Альянс якобы "готовится к третьей мировой войне".
Россия следит за начавшимися учениями НАТО Nordic Response, они имеют демонстративно провокационный характер,
– заявили в МИД страны-агрессора.