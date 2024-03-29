Літак Gripen досить хороший і має приблизно такі самі тактико-технічні характеристики, як перші модифікації F-16. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що одна з переваг цього винищувача – зброя, яку він може нести.

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Наскільки Gripen схожий до F-16

За словами Світана, якщо порівнювати літак з модифікаціями F-16, які передадуть Україні, то мовиться про майже однотипні повітряні засоби. Звісно, новітні модифікації F-16 відчутно перевищують Gripen, але нашій державі потрібно повністю замінити весь парк старих літаків, тож авіаційна допомога Швеції дуже важлива.

Нам треба близько 200 літаків. Оптимально, щоб це були літаки однотипні, тобто зручніше отримувати тільки одні F-16. Тоді пілоти готуватимуться тільки під них, так само як інженерно-технічний склад, аеродромне обладнання, мовиться про цілий комплекс заходів,

– розповів льотчик-інструктор.

З огляду на це, зручніше мати одні літаки, але навряд чи ми отримаємо 200 американських винищувачів. Отже, шведські Gripen допоможуть зібрати весь парк. Тоді, наприклад, Gripen виконуватимуть завдання у складі окремих бригад або морської авіації, або ППО, залежно від того, скільки нам їх нададуть.

До того ж ці літаки мають одну велику перевагу, бо несуть практично все озброєння європейських країн НАТО. Деяке авіаційне озброєння F-16 не підіймає, його для цього треба обладнати,

– зауважив Роман Світан.

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