Самолет Gripen достаточно хорош и имеет примерно такие же тактико-технические характеристики, как первые модификации F-16. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что одно из преимуществ этого истребителя – оружие, которое он может нести.

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Насколько Gripen похож на F-16

По словам Свитана, если сравнивать самолет с модификациями F-16, которые передадут Украине, то говорится о почти однотипных воздушных средствах. Конечно, новейшие модификации F-16 ощутимо превышают Gripen, но нашему государству нужно полностью заменить весь парк старых самолетов, поэтому авиационная помощь Швеции очень важна.

Нам надо около 200 самолетов. Оптимально, чтобы это были самолеты однотипные, то есть удобнее получать только одни F-16. Тогда пилоты будут готовиться только под них, так же как инженерно-технический состав, аэродромное оборудование, говорится о целом комплексе мероприятий,

– рассказал летчик-инструктор.

Учитывая это, удобнее иметь одни самолеты, но вряд ли мы получим 200 американских истребителей. Так что, шведские Gripen помогут собрать весь парк. Тогда, например, Gripen будут выполнять задачи в составе отдельных бригад или морской авиации, или ПВО, в зависимости от того, сколько нам их предоставят.

К тому же эти самолеты имеют одно большое преимущество, потому что несут практически все вооружение европейских стран НАТО. Некоторое авиационное вооружение F-16 не поднимает, его для этого надо оборудовать,

– отметил Роман Свитан.

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