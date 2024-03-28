Сегодня глава Кремля побывал в Тверской области, где встретился с военными летчиками. Путин прокомментировал передачу Украине западных истребителей и, как всегда, прикинулся “белой овцой”.

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Будем бить по странам НАТО

Так, российский диктатор пытался убедить оккупантов, что с появлением в Украине F-16 ситуация на фронте ни немного не изменится. Мол, российские военные будут уничтожать эти самолеты так же, как и другую западную технику.

В то же время Путин допустил удары по третьим странам, в частности членов НАТО, в случае, если F-16, которые расположены на аэродромах этих государств, будут применены против российских вооруженных сил.

Кроме того, российский диктатор отметил, что F-16 якобы являются носителями ядерного оружия, а потому страна – агрессорка будет на это соответственно реагировать.

Справка: Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что первые F-16 будут в Украине уже в середине лета этого года.

Признал нападение на Украину

Также Путин отрицает, что Россия якобы после Украины нападет на страны Европы. Он назвал эти заявления, которые звучат на Западе, "полным бредом". Говорит, что высказывания о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ запугать население этих стран, "чтобы выбить из них деньги".

Следует заметить, что глава Кремля, пытаясь доказать свое миролюбие, вскользь признал, что именно напал на Украину.

То, что говорят о том, что после Украины мы планируем нападать на Европу, это полный бред,

– сказал Путин.

Опять грезил о СССР

В то же время диктатор спел старую песню о том, что в так называемой "сво" Россия пытается "защитить своих людей, проживающих на ее исторических территориях". К тому же стоит отметить, что путинская песня не только старая, но и скучная и циничная, как и вообще вся политическая речь россиянина, на которой украинская земля почему-то вдруг оказывается российской, а убийство и пытки означают "защиту людей".

Вспомнил Путин и за многострадальные Минские соглашения, которых Украина якобы не выполняла, и тем самым "заставила" Россию на нее напасть.

А вообще виток сегодняшнего конфликта российский диктатор увидел в распаде СССР, после которого Запад якобы не учитывал интересы безопасности страны – агрессорки.

Обратите внимание! После заявлений, что террористы из "Крокуса" могут быть таджиками, в России усилились погромы представителей других национальностей. Очевидно, эта ситуация заставила Путина нервничать. Поэтому он сказал, что его "пугают" высказывания вроде "Россия для русских". Он заверил, что страна – агрессорка – многонациональная.