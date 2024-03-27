На складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали росгвардия и полиция устроили 27 марта рейд с целью выявления нелегалов. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что это реакция Владимира Путина и российских спецслужб на то, что их опозорили. Они или прозевали теракт в "Крокус Сити Холле", или же сами его контролировали, а теперь отыгрываются на трудовых мигрантах.

К теме Теракт в "Крокус Сити Холл": The Times описало три сценария последствий

Могут за себя постоять

Сейчас для граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана лучший выход – уехать из России. После теракта у большинства россиян не возникнет вопросов, если трудовых мигрантов начнут бить или бросать сразу на фронт.

Однако если хотя 40% мигрантов выедут, то в России наступит колоссальный кризис с целыми категориями профессий.

Россияне не осознают, что происходит. Им длительное время не бросали "националистическую, ксенофобскую кость". Путин наоборот в последнее время проводил противоположную политику, рассказывал, что Россия – многонациональное государство. А сейчас это великорусское нутро полезет наверх,

– подчеркнул политтехнолог.

Уже есть десятки случаев по всей России, отметил он, когда всякие неадекваты, психи бросаются на граждан с неславянской внешностью. И этих людей, подвергающихся издевательствам, никто не собирается защищать.

"Однако они могут себя сами защитить. Мусульманский мир может собратья и показать российским ксенофобам, что они не будут это терпеть и могут за себя постоять. Тогда значительно жестче будет развиваться ситуация", – предположил Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание! После задержания подозреваемых, граждан Таджикистана, в стрельбе в "Крокус Сити Холле", российские силовики вели себя с ними демонстративно жестко. В частности одному из них отрезали ухо. Также распространялись фото, на которых задержанных пытают электрическим током. А еще одного привезли на суд в тележке колесной.

Рейд на склад Wildberries в Московской области