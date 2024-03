Ответственность за террор в московском торговом центре взяла на себя группировка ИГИЛ, хотя кремлевская пропаганда всячески пытается приплести к этому инциденту Украину. Как утверждают аналитики, война против нашего государства отвлекла внимание российских спецслужб от исламистов.

В этом материале 24 Канал разбирает заявления путинской пропаганды, а также рассказывает, что о теракте в "Крокусе" пишут международные СМИ, в частности Financial Times, The Wall Street Journal, Al Jazeera, The Guardian и The New York Times.

Москва стала мишенью исламистов

Торгово-выставочный центр "Крокус Сити" расположен в городе Красногорске, что недалеко от столицы России. 22 марта 2024 года в концертный зал "Крокус Сити Холл", где выступала группа "Пикник", ворвались вооруженные лица и открыли огонь, в результате чего всего погибли минимум 133 человека.

Почти сразу группировка "Исламское государство", признана в мире террористической, заявила о причастности к теракту. Однако в обращении к гражданам Владимир Путин об этом даже не заикнулся, отметив, что нападавшие после совершения преступления двигались в сторону украинской границы, где им якобы готовили окно.

Журнал Financial Times констатирует, что для Москвы было важно обвинить Украину в этом теракте. Собственно, для того чтобы отвлечь внимание россиян от плохой работы кремлевских спецслужб, которые попросту провалили подготовку этого террористического акта.

Российские пропагандисты пытались обвинить Украину. По мнению аналитиков, это имело целью разжечь внутренний гнев против соседнего государства и отвлечь внимание от пробелов в системе безопасности Москвы, которые увеличились после того, как два года назад Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину,

– говорится в материале.

За несколько недель до этого США предупреждали о масштабном нападении, которое может произойти на территории России, но тогда Путин отверг соответствующую информацию. Уже после теракта, в Вашингтоне и других западных столицах возложили ответственность за это преступление на афганский филиал группировки "Исламское государство", а именно – ИГИЛ-К.

По информации издания Al Jazeera, эта группировка остается одним из самых активных филиалов ИГИЛ. Она получила свое название от древнего халифата Хорасан на территории, что когда-то охватывали территории Афганистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана.

Обратите внимание! Иностранные специалисты отмечают, что за последние месяцы западным спецслужбам удалось предотвратить несколько террористических актов, которые планировали лица, родом из Центральной Азии. Однако Федеральная служба России прозевала нападение, и произошло это на фоне войны против Украины – во время, когда силовики якобы должны были бы держать строй и следить за безопасностью.

Исторические предпосылки теракта

В издании The Wall Street Journal убеждены, что Россия уже давно находится под прицелом "Исламского государства". В 2015 году группировка взяла на себя ответственность за взрыв на борту российского пассажирского самолета, в результате которого погибли 224 человека. В то же время в 2022 году ИГИЛ совершила нападение на посольство России в Кабуле, в результате чего погибли двое российских дипломатов и четверо афганцев.

Обиды со стороны исламистов к Москве берут свое начало еще с 1980-х годов, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Кроме того, недовольство у сторонников ИГИЛ существует и из-за подавления Кремлем автономии Чечни в 90-х годах прошлого века.

Наиболее важной в этом контексте является незаменимая поддержка, которую Россия вместе с Ираном, шиитской исламской республикой, продолжает оказывать режиму президента Башара Асада в Сирии. Российская ЧВК "Вагнера" сыграла важную роль в вытеснении "Исламского государства" из сирийского города Пальмира в 2017 году,

– пишет газета The Wall Street Journal.

Также аналитики вспоминают и о том, что в России немало мигрантов из Центральной Азии, которые регулярно сталкиваются с дискриминацией. Это способствует тому, что они становятся экстремистами с радикальной позицией. Есть основания утверждать, что исламисты, организовавшие теракт, – выходцы из Таджикистана. Так что, Москва просто потеряла бдительность, сосредоточившись на Украине в то время, когда сторонники ИГИЛ-К начали наращивать собственные силы.

Важно! Усиление ИГИЛ-К, группировки которая стоит за терактом в "Крокусе", является тревожным сигналом, поскольку оно показывает: деятельность этой террористической группы больше не является локальной. Участники организации к тому же враждебно настроены против Талибана – режима, который в 2021 году захватил Афганистан. Вспомним, что Россия поддерживает партнерские связи с талибами: это не может нравиться ИГИЛ-К.

Al Jazeera определяет "антимусульманские настроения" в России, и их поддержку со стороны Кремля как одну из главных причин того, что "Исламское государство" нацелилось против Москвы. Кроме того, аналитики называют убедительной мотивацией для этой атаки отношения между Талибаном и Кремлем.

Чего хотел ИГИЛ и что получил

Газета The Guardian констатирует, что "Исламское государство" уже давно использует террористические акты в своей стратегии, ведь они шокируют врагов, мобилизуют имеющихся сторонников и привлекают новых. Также аналитики The Wall Street Journal добавляют, что ИГИЛ имеет и довольно практическую цель, которая звучит крайне жестоко: уничтожать всех христиан, которых только возможно.

В целом подобные инциденты способствуют эскалации насилия. В The Guardian отмечают, что допросы пойманных подозреваемых были особенно жестокими: журналисты заявляют со ссылкой на соответствующие видео, что кремлевские силовики отрезали ухо одному из схваченных исламистов, а затем запихивали его мужчине в рот. На суде у всех подозреваемых были синяки и отекшие лица. Кто-то даже приехал в кресле колесном для людей с инвалидностью.

Путин пообещал наказать тех, кто стоит за "варварским терактом". Похоже, мусульманские меньшинства в России столкнутся с новой волной репрессий. В общем теракты часто имеют целью спровоцировать мощный репрессивный ответ. Если именно это и было частью плана "Исламского государства" в отношении Москвы, то вряд ли исламисты будут разочарованы.

Издание Al Jazeera до этого пишет, что исламисты "празднуют" успешный террористический акт и охотно распространяют заявление о том, что именно они являются за него ответственными. Собственно, такие нападения "добавляют доверия" к боевикам, "увеличивают масштабы их финансирования, вербовки и пропаганды", по мнению экспертов.

Где в этом контексте Украина

Намеки Путина на причастность к этому теракту Киева не является единственным контекстом, в котором выплывает Украина в дискурсе вокруг ИГИЛ. The Wall Street Journal указывает, что с 2022 году "Исламское государство" пытается использовать вторжение Москвы в наше государство для вербовки новых боевиков. Исламисты призывают чеченских мусульман, которые воюют за Россию, и крымских татар и чеченских мусульман, которые воюют на стороне Украины, не вмешиваться в противостояние.

ИГИЛ взамен предлагает соответствующим военнослужащим присоединиться к отрядам "Исламского государства". Хотя и эксперты признают, что доказательств, которые это подтверждают, не так и много.

Для Киева важно держать эту тему в поле зрения, поскольку Москва, очевидно, в дальнейшем будет пытаться продвигать фейковую версию с причастностью к теракту в "Крокусе" украинцев. Вместе с тем в The New York Times акцентируют, что ИГИЛ-К имеет глобальные амбиции, которые не будут ограничиваться Россией. В общем всей Европе нужно быть настороже.

Я волнуюсь за Олимпийские игры в Париже (которые будут проходить летом 2024 года – 24 Канал),

– цитируют в The New York Times бывшего высокопоставленного чиновника ООН, отвечавшего за борьбу с терроризмом.

Кроме того, специалисты по борьбе с терроризмом опасаются, что исламисты будут удваивать свои усилия для нанесения атак на территории Бельгии, Великобритании и других странах, которые за последнее десятилетие уже подвергались нападениям. Для Украины это плохо из-за того, что деятельность ИГИЛ в определенной степени отвлекает внимание от событий на российско-украинском военном фронте. Хотя и говорить о полном переключении внимания Запада на эту проблематику также не приходится, что является хорошим сигналом.