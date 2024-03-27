Издание отмечает, что война против Украины лишила российского диктатора узкого видения. Теперь, те россияне, что представляли доверенного лидера, сами боятся за собственное будущее.
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Путин теряет контроль
В публикации говорится, что события, которые происходят в России, демонстрируют тот факт, что Путин теряет контроль.
События, что это демонстрируют:
- 16 февраля погиб российский оппозиционер Алексей Навальный;
- в начале марта россияне устроили молчаливый траур по Навальному;
- 7 марта США предупредили Россию о террористической угрозе. Впрочем, Путин проигнорировал это и заявил, что это попытки уменьшить явку на выборах в России во время которых он выиграл с "подозрительно высоким результатом 88%".
Три сценария последствий теракта
The Times представил три потенциальных сценария последствий теракта в России:
- Россия может использовать теракт, представив его как операцию, проведенную под чужим флагом, с целью возбудить общественный гнев против Украины и оправдать всеобщую мобилизацию;
- Путин может использовать теракт как способ, чтобы заморозить войну против Украины и сосредоточиться на войне против терроризма;
- российский диктатор потерял свое политическое влияние и позволяет внутренним конфликтам взять верх. Армия переживает значительный стресс, а в тени обсуждается вопрос о преемнике Путина. Возвращение терроризма в Россию было предсказуемым, но игнорировалось.
Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чувствуют его слабость... Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей",
– резюмировали в издании.
Теракт в Подмосковье: последние новости
- Представитель Госдепа США Мэтью Миллер отверг все обвинения о причастности США, Украины и Великобритании в теракте в "Крокусе". Он также отметил, что все подобные комментарии – пропаганда для оправдания дальнейшей агрессии против Украины.
- По состоянию на 26 марта, известно о задержании 8 подозреваемых. Последним задержанным стал бизнесмен Алишер Касимов. Пропагандисты пишут, что Касимов мог сдавать квартиру подозреваемым в теракте.
- В то же время в Кремле продолжают искать украинский след в этом деле. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что якобы Украина причастна к теракту в "Крокус Сити Холл". И это несмотря на то, что ИГИЛ взял всю ответственность на себя.