Издание отмечает, что война против Украины лишила российского диктатора узкого видения. Теперь, те россияне, что представляли доверенного лидера, сами боятся за собственное будущее.

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Путин теряет контроль

В публикации говорится, что события, которые происходят в России, демонстрируют тот факт, что Путин теряет контроль.

События, что это демонстрируют:

16 февраля погиб российский оппозиционер Алексей Навальный;

в начале марта россияне устроили молчаливый траур по Навальному;

7 марта США предупредили Россию о террористической угрозе. Впрочем, Путин проигнорировал это и заявил, что это попытки уменьшить явку на выборах в России во время которых он выиграл с "подозрительно высоким результатом 88%".

Три сценария последствий теракта

The Times представил три потенциальных сценария последствий теракта в России:

Россия может использовать теракт, представив его как операцию, проведенную под чужим флагом, с целью возбудить общественный гнев против Украины и оправдать всеобщую мобилизацию;

Путин может использовать теракт как способ, чтобы заморозить войну против Украины и сосредоточиться на войне против терроризма;

российский диктатор потерял свое политическое влияние и позволяет внутренним конфликтам взять верх. Армия переживает значительный стресс, а в тени обсуждается вопрос о преемнике Путина. Возвращение терроризма в Россию было предсказуемым, но игнорировалось.

Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чувствуют его слабость... Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей",

– резюмировали в издании.

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