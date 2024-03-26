Это бизнесмен из Красногорска. По данным росСМИ, Алишер Касимов, возможно, сдавал квартиру подозреваемым в теракте, передает 24 Канал.
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Восьмой обвиняемый в теракте
Утром 26 марта Алишера Касимова доставили в Басманный суд. Он стал уже восьмым обвиняемым в теракте в "Крокус Сити Холл".
Алишер Касимов в суде: смотрите видео
Пропагандисты пишут, что Касимов мог сдавать квартиру подозреваемым в теракте. Сторона обвинения требовала арестовать его. Суд отправил Касимова в СИЗО.
Алишер Касимов / Фото из росСМИ
Что известно об Алишере Касимове
- По данным росСМИ, Алишеру Касимову 32 года. Он родом из Киргизии.
- Гражданин России. Повар и бизнесмен. Живет в в в Красногорске Московской области. Владеет кафе.
- Он женат и имеет троих детей, – 2020, 2021 и 2022 года рождения.
- Пропагандисты пишут, что 32-летний мужчина сдавал квартиру четырем террористам, которые ее использовали для подготовки к теракту. Некоторые СМИ указывают, что Касимов сдал квартиру в деревне Путилково одному из нападавших, Фаридуну Шамсутдину, через Авито. Как считает следствие, в ней и готовился теракт.
Касимов якобы сдавал квартиру террористам / Фото росСМИ
- Сам Касимов утверждает, что не знал, кому сдает квартиру в Путилковом.
- Следственный комитет просил арестовать его на 2 месяца.
- Когда Алишера Касимова завели в зал суда, в коридоре плакала его мать. Женщина приехала из Киргизии после новостей о теракте. Говорит, что Алишер "простой парень".