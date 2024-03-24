Оба мужчины находятся в статусе обвиняемых. Им предъявлено обвинение в теракте в "Крокус Сити Холле" в составе группы лиц.
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Что известно о подозреваемых
По сообщениям российских СМИ, подозреваемому Далерджону Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана и имеет четверо несовершеннолетних детей. Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая уже закончилась. Он также добавил, что не имел постоянной работы.
Второй подозреваемый, Рачабабализода Саидакрами Муродали, заявил, что имеет регистрацию в России, но не помнит, где именно, а также попросил переводчика.
В 2018 году мужчина жил в российском Подольске. Тогда же его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России: Саидакрами превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Суд обязал его осуществить "контролируемый самостоятельный выезд" из России.
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Российские силовики задержали подозреваемых в теракте: что известно
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". По его словам, всего задержали 11 человек.
- Стоит отметить, что ответственность за теракт на себя взяла ИГИЛ. Однако россияне упорно ищут "украинский след" в деле.
- Российские правоохранители публиковали видео, на которых один из вероятных террористов рассказал, что его завербовал "проповедник" с помощью телеграмма. По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.
- Кроме этого, россияне выложили в сеть видео с допроса подозреваемых, на котором они сначала отрезают мужчине ухо, а затем заставляют его съесть часть собственного тела. После этого ему перебинтовали голову и повезли в Москву на допрос.