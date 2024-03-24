Оба мужчины находятся в статусе обвиняемых. Им предъявлено обвинение в теракте в "Крокус Сити Холле" в составе группы лиц.

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Что известно о подозреваемых

По сообщениям российских СМИ, подозреваемому Далерджону Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана и имеет четверо несовершеннолетних детей. Мирзоев имел временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, которая уже закончилась. Он также добавил, что не имел постоянной работы.

Второй подозреваемый, Рачабабализода Саидакрами Муродали, заявил, что имеет регистрацию в России, но не помнит, где именно, а также попросил переводчика.

В 2018 году мужчина жил в российском Подольске. Тогда же его оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России: Саидакрами превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Суд обязал его осуществить "контролируемый самостоятельный выезд" из России.

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