Для страны, где раньше расплачивались только наличными, это стало настоящим праздником. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Настоящая украинская королева: на Днепропетровщине в трамвае заметили "коронованную особу"

На главном острове Фунафути премьер-министр Фелети Тео в присутствии местных чиновников торжественно разрезал гигантский шоколадный торт.

Генеральный директор Национального банка назвал это событие "большим достижением" и "трансформационным шагом". Он отметил, что это откроет новые возможности для экономического развития страны.



На острове в Тихом океане впервые установили банкомат / Фото из сети

Что известно об островной стране

Островная страна Тувалу – это одна из самых маленьких, самых отдаленных и самых низких стран мира, но в то же время очень уникальная. Она расположена в Тихом океане между Гавайями и Австралией. Ее население составляет всего примерно 11 тысяч человек, а площадь – 26 километров квадратных.

Тувалу состоит из 9 коралловых островов (атоллов), большинство из которых очень узкие и почти не имеют высоты – менее 2 – 3 метров над уровнем моря. Поэтому страна считается одной из самых уязвимых к изменениям климата.

Внутри страны жители передвигаются между островами на паромах – внутренних авиарейсов нет.

Тем временем итальянское правительство требует, чтобы UniCredit вышел с российской территории, чтобы одобрить поглощение Banco BPM. Заметим, что UniCredit – это вторая крупнейшая банковская группа Италии. Это один из банков, который не покинул российскую территорию после начала полномасштабной войны в Украине.