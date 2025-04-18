Для країни, де раніше розплачувалися лише готівкою, це стало справжнім святом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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На головному острові Фунафуті прем'єр-міністр Фелеті Тео у присутності місцевих високопосадовців урочисто розрізав гігантський шоколадний торт.

Генеральний директор Національного банку назвав цю подію "великим досягненням" і "трансформаційним кроком". Він наголосив, що це відкриє нові можливості для економічного розвитку країни.



На острові у Тихому океані вперше встановили банкомат / Фото з мережі

Що відомо про острівну країну

Острівна країна Тувалу – це одна з найменших, найвіддаленіших і найнижчих країн світу, але водночас дуже унікальна. Вона розташована у Тихому океані між Гаваями й Австралією. Її населення складає усього приблизно 11 тисяч осіб, а площа – 26 кілометрів квадратних.

Тувалу складається з 9 коралових островів (атолів), більшість з яких дуже вузькі та майже не мають висоти – менше ніж 2 – 3 метри над рівнем моря. Через це країна вважається однією з найвразливіших до змін клімату.

Всередині країни мешканці пересуваються між островами на поромах – внутрішніх авіарейсів немає.

Тим часом італійський уряд вимагає, щоб UniCredit вийшов з російської території, щоб схвалити поглинання Banco BPM. Зауважимо, що UniCredit – це друга найбільша банківська група Італії. Це один з банків, який не покинув російську територію після початку повномасштабної війни в Україні.