Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Телеканал D1.

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Про це стало відомо 15 квітня. У громадському транспорті Дніпропетровщини сталася подія, яка викликала хвилю усмішок і коментарів у соцмережах. Пасажири звичайного трамвая не очікували, що з ними в салоні поїде справжня "королева" – або принаймні хтось дуже схожий на неї.

Жінка одразу привернула до себе увагу. Її голову прикрашала золота корона, яка грала на сонці, мов у кадрі історичної драми. Образ доповнювали яскрава спідниця, об'ємна зимова куртка та невимушена, впевнена хода, з якою вона зайшла до трамвая, ніби до Букінгемського палацу.

Інші пасажири не виказували подиву – здається, криворіжців вже нічим не здивуєш,

– мовиться у підписі до фото.



На Дніпропетровщині у трамваї помітили "короновану особу" / Фото з мережі

Раніше ми писали про іншу людину, яка з'явилася на публіці у дивному головному уборі. Мовиться про мільярдера Ілона Маска, який з'явився на заході у Вісконсині у шапці у формі сиру.

Захід відбувся 30 березня у штаті Вісконсин, який відомий своїми традиціями сироваріння та футбольною командою Green Bay Packers. Припускають, що саме тому Маск з'явився перед натовпом у капелюсі, стилізованому під шматок сиру.