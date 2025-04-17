Наразі жителя Коломиї вже затримали, повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про інцидент у Коломиї

Так, на опублікованому відео видно, як невідомий з оголеним торсом прогулюється проїжджою частиною з відром у руках. Чоловік зачерпнув з нього фекалії, після чого жбурнув у поліцейську автівку, яка саме проїжджала повз. Правоохоронці, вочевидь, намагалися уникнути влучання нечистот у лобове скло, проте невдало.

У Коломиї чоловік кидав фекалії в автівки: дивіться відео

Як розповіли "Інформатору" у місцевій поліції, правоохоронці саме прямували на виклик. Фігуранта відео вже затримали.

Джерела видання стверджують, буцімто чоловік має групу інвалідності через розлади психіки. Зазначається, що після затримання його передали до спеціалізованого медичного закладу.

Зауважимо, нещодавно на Прикарпатті судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Вона викинула немовля в криницю з водою.