Сейчас жителя Коломыи уже задержали, сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также На Житомирщине гендиректора больницы бросили в мусорный бак: дало ли это результат

Что известно об инциденте в Коломые

Так, на опубликованном видео видно, как неизвестный с обнаженным торсом прогуливается по проезжей части с ведром в руках. Мужчина зачерпнул из него фекалии, после чего швырнул в полицейскую машину, которая как раз проезжала мимо. Правоохранители, очевидно, пытались избежать попадания нечистот в лобовое стекло, однако неудачно.

В Коломые мужчина бросал фекалии в машины: смотрите видео

Как рассказали "Информатору" в местной полиции, правоохранители как раз направлялись на вызов. Фигуранта видео уже задержали.

Источники издания утверждают, якобы мужчина имеет группу инвалидности из-за расстройства психики. Отмечается, что после задержания его передали в специализированное медицинское учреждение.

Заметим, недавно на Прикарпатье судили женщину, которая убила своего новорожденного ребенка. Она выбросила младенца в колодец с водой.