Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Суспільне Житомир.

Дивіться також "Ісусе, будь ласка, дай нам сил": речниця Білого дому молиться, перш ніж вийти до журналістів

Що відомо про інцидент

Як видно на опублікованих кадрах, під стінами Житомирської багатопрофільної районної лікарні зібралося чимало протестувальників. Вони намагалися зупинити рішення про реорганізацію неврологічного відділення.

Емоції досягли піку, коли виконуючого обов'язки гендиректора Сергія Демуса, автора наказу про реорганізацію, силоміць помістили у сміттєвий контейнер.

Якщо влада нас не почує, ми будемо перекривати траси, будемо ходити щодня, щоб вона нас нарешті почула. Орки нас б'ють з-за кордону, лізуть до нас як таргани, а влада нас убиває всередині,

– розповіла місцева жителька та учасниця мітингу Людмила Лепетан.

Гендиректора лікарні кинули у сміттєвий бак: дивіться відео

За словами протестувальників, між виконувачем обов'язків гендиректора Житомирської районної лікарні Сергієм Демусом та медичним директором Володимиром Ковальчуком є конфлікт. Тож, люди вважають, що намір закрити одне з провідних відділень може бути способом зведення особистих рахунків.

Люди наголошують: якщо між керівниками є непорозуміння, його слід вирішувати іншим шляхом, не вдаючись до таких серйозних дій, які впливають на пацієнтів і медичний персонал.

Чи дали такі дії результат

Як не дивно, вже ввечері того ж дня з'явилася інформація, що Сергій Демус скасував наказ про реорганізацію неврологічного відділення багатопрофільної опорної районної лікарні.

Раніше ми писали про те, що Тернопільська обласна лікарня закупила 1900 кілограмів соєвого соусу за 195 тисяч гривень, виходячи з рекомендацій лікаря-дієтолога та наказу Міноборони.