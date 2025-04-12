Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з Керолайн Левітт, яке поширив телеканал Fox News.
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Керолайн Левітт молиться перед брифінгами
У мережі зазначили, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт молиться зі своїми співробітниками перед кожним пресбрифінгом.
Першою відео, де Лівітт молиться перед зустріччю зі ЗМІ, опублікувала в мережу Х Марго Мартін, старша помічниця в Адміністрації президента Трампа.
На Лівітт стояла зі своїм персоналом у Білому домі біля зачинених дверей, які вели в кімнату для брифінгу.
Господи Ісусе, дай нам силу, знання, здатність чітко формулювати наші слова, розважатися і бути впевненими. В ім'я Ісуса. Амінь,
– сказала Лівітт.
Потім речниця вийшла, щоб почати свій брифінг.
Керолайн Левітт молиться, перш ніж почати брифінг із журналістами / Відео з акаунту Марго Мартін у соцмережі Х
До слова, раніше державний секретар США Марко Рубіо з'явився в етері телеканалу Fox News з хрестом на лобі. Це символ Попільної середи в католицьких конфесіях, який знаменує початок Великого посту перед Великоднем.