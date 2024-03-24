Напомним, что несмотря на заявления Кремля о причастности Украины к теракту, ответственность за стрельбу в "Крокус Сити Холл" на себя взяла ИГИЛ.

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Ссылался на "нацистов"

The Washington Post обнародовало материал, в котором обратило внимание на то, что во время своего обращения к россиянам относительно теракта в Подмосковье российский диктатор не упомянул об "Исламском государстве", которое взяло на себя ответственность за стрельбу в "Крокус Сити Холл".

Издание отмечает, что игнорирование Путина относительно заявления ИГИЛ является довольно странным, поскольку он неоднократно осуждал ее как врага в течение длительной военной интервенции России в Сирии.

Зато Путин использовал свое пятиминутное телеобращение в субботу, чтобы подчеркнуть, что четверо непосредственных исполнителей "двигались в сторону Украины", когда их задержали, и что "с украинской стороны им было подготовлено окно для пересечения государственной границы",

– говорится в материале издания.

Более того, хоть глава Кремля и прямо не обвинял Украину, которая отрицала любую причастность к теракту, однако ссылки на "нацистов" является его обычным "ярлыком" для украинского правительства. Как отмечает издание, это дает понять то, что Путин все же обвиняет Киев в трагедии в Подмосковье.

Разгромили усилия Путина

Авторы публикации отмечают, что ужасные видео, на которых нападавшие с автоматическим оружием холодно убивают невинных посетителей концерта и поджигают один из самых популярных развлекательных заведений российской столицы, разгромили усилия Путина представить Россию сильной, единой и устойчивой.

Они также напоминают, что теракт в Подмосковье произошел лишь через пять дней после "триумфальной" победы Путина на президентских выборах. Избрание же российского президента "сильно контролировалось Кремлем и широко осуждалось за рубежом как то, что не соответствует демократическим стандартам".

"Несмотря на риторику Путина, направленную на причастность Украины, аналитики, бывшие сотрудники службы безопасности США и члены российской элиты заявили, что нападение подчеркнуло уязвимость путинского режима военного времени, которая также была очевидной, когда Евгений Пригожин возглавил своих наемников Вагнера в коротком мятеже с целью потеснить верхушку оборонных чиновников в июне," – говорится в статье.

Диктатор не почувствует последствий

В частности, издание также отмечает о том, что всего за три дня до стрельбы в "Крокус Сити Холл" Путин отверг предупреждения Соединенных Штатов о возможном неизбежном теракте как "открытый шантаж" или "попытку напугать и дестабилизировать наше общество".

Однако журналисты утверждают, что учитывая его авторитарный контроль над властью и отсутствие устойчивой оппозиции российский лидер вряд ли столкнется с какой-либо критикой, или последствиями за то, что не воспринял предупреждение более серьезно.

The Washington Post убеждено, что риторика, которая обвиняет Украину и "коллективный Запад", скорее всего, будет продолжаться и может привести к дальнейшим репрессиям, поскольку Путин стремится подтолкнуть свою нацию к длительной войне.