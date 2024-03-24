По словам президента Зеленского, Путин целые сутки думал о том, как привлечь Украину к теракту в Подмосковье.

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"Путин – патологический лжец"

Так, глава Кремля в обращении наврал о том, что задержанные нападающие двигались в сторону границы с Украиной, где для них якобы было подготовлено "окно".

Очевидно, что российский правитель будет пытаться использовать гибель сотни своих граждан, чтобы дискредитировать украинские власти в глазах цивилизованного мира, а также оправдать свою агрессию против нашей страны.

Чтобы не допустить распространения фальсификаций вокруг теракта в "Крокусе", глава МИД Украины обратился к западным странам, призывая их вспомнить истинную сущность путинского режима, построенного на лжи и крови собственных соотечественников. Так, Кулеба упомянул за взрывы жилых домов в 1999 году, катастрофу подводной лодки "Курск" в 2000 году, осаду школы в Беслане в 2004 году, убийства Политковской в 2006 году, Магнитского в 2009 году, Немцова в 2015 и других подобных случаях.

Дипломат подчеркнул, что Путин – патологический лжец, которому нельзя верить.

Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель – побуждать больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцев, но и всего Запада,

– подчеркнул Кулеба.

Британцев и немцев обмануть не получилось

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство страны не верит заявлениям Москвы о причастности Киева к теракту в "Крокусе".

Чиновник открыто отметил, что Кремль намеренно распространяет этот фейк, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.

По его словам, последние годы продемонстрировали, что заявлениям российских властей нельзя слепо доверять.

В Германии тем временем выразили соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате стрельбы в ТРЦ под Москвой.

В то же время там призывали не забывать, что Россия – сама страна – террористка. Об этом, в частности, сказал член Бундестага Майкл Рот.

Наши соболезнования многочисленным невинным жертвам в Москве. Тем не менее, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которое вчера вечером терроризировало гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор,

– заявил Рот.