Российский военный Егор Гузенко в своем телеграмм-канале опубликовал видео, на котором российские военные отрезают ухо мужчине, похожему на пленного террориста.

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Что известно об инциденте

Сейчас в России задержали 4 человек, которых подозревают в совершении стрельбы в ТЦ в Подмосковье. Их всех везут в Москву для допросов и следственных действий.

Во время задержания одному из них отрезали ухо, а потом заставили его съесть. Видео с этим безумием гордо публикуют российские пропагандисты.

Сообщается, что это работа боевиков "Ахмата". Вопрос "кто на кадрах больший террорист" остается открытым.

Также оккупанты сняли на видео пострадавшего подозреваемого. Он плохо владеет русским языком – не слишком понимал, что ему говорят и не мог сказать что-то в ответ. Однако россияне упорно пытались задавать вопросы именно на русском, ведь в их понимании это "международный язык".

Из того, что удалось понять из видео – его везут в карете скорой помощи. У него осталось одно ухо, он весь в крови и ему перебинтовали голову.

По этическим соображениям не можем показать вам эти кадры. Кто хочет посмотреть, может сделать по этой ссылке.

Что известно о подозреваемом

Едва говоря он сказал, что его зовут Раджа и ему 30 лет. Также сообщил, что оружие сбросил по дороге из Москвы, еще до задержания.

Важно отметить, что пока этот человек – только подозреваемый. Зная методы давления российских служб, после их насильственных допросов он мог назваться кем угодно.

Российские власти одобряют такое жестокое обращение с подозреваемыми и пленными. В частности вчера вечером после теракта в "Крокусе" заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "террористы понимают только террор в ответ". По его словам, "никакие суды и расследования не помогут".

Фактически, он дал "зеленый свет" для террористических и насильственных методов "наказания" подозреваемых.

Напомним, что ответственность за теракт в Подмосковье взяла на себя ИГИЛ. Более того, "Исламское государство" опубликовало групповое фото предполагаемых террористов, лица которых на кадрах скрыли.