Заметим, что в начале марта ФСБ заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве. То есть россияне недавно контактировали с ИГИЛ.
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"Жесточайшая атака"
Террористическая организация "Исламское государство" выпустила расширенное заявление в связи с терактом в "Крокус Сити Холле" в Красногорске Московской области. Авторы публикации назвали теракт "самой жестокой атакой за последние годы".
В заявлении говорится, что боевики "Исламского государства" 22 марта "совершили скоординированную атаку на большую толпу христиан". В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики якобы наблюдали за местом.
ИГИЛ обнародовала фото вероятных нападающих / Фото The Khorasan Diary
Также утверждается, что трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, а четвертый участник группировки поджег помещение. В заявлении сказано, что в результате атаки не менее 300 человек погибли или получили ранения, а на месте произошел крупный пожар.
По предварительно обнародованным данным, так называемое нападение произошло в "обычном контексте бурной войны" между "Исламским государством" и странами, выступающими против ислама. "Исламское государство" опубликовало групповое фото предполагаемых террористов, лица которых на кадрах скрыли.
Действительно ли это была работа ИГИЛ: коротко
- России срочно необходимо было найти виновных, однако нападавшие сами сделали заявление. Так, террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за стрельбу в ТЦ "Крокус Сити Холл". Сначала в СМИ отметили, что это может быть фейком, ведь организация неоднократно приписывала себе трагедии, к которым не была причастна, однако в США якобы подтвердили, что имеют разведданные о том, что стрельбу в Подмосковье устроили именно террористы ИГИЛ.
- Так, The New York Times и CBS, ссылаясь на собственные источники, заявили, что разведка США получила информацию о подготовке ИГИЛ к терактам в Москве. Когда данные были подтверждены, то официальные лица во время частного разговора предупредили Кремль об угрозе. Однако в Москве не отреагировали на это. Как пишут росСМИ, ссылаясь на собственные источники, США якобы не предоставили весомых и конкретных доказательств, а вся предоставленная информация была общей.