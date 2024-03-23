В частности, об этом пишут The New York Times и CBS. К слову, в ИГИЛ вечером 22 марта взяли на себя ответственность за теракт, однако это может быть фейком.

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Что пишут западные СМИ о теракте

У NYT пишут, что еще в марте 2024 года разведка США собрала информацию о том, что Исламское государство (ИГИЛ) планировало теракты в Москве. Также чиновники утверждали, что после периода относительной тишины ИГИЛ пытается снова усилить свои внешние атаки. Журналисты NYT заметили, что террористы планировали акты и в Европе, однако они были сорваны.

Последние два года ИГИЛ была зациклена на России. Часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде, ИГИЛ обвиняет Кремль в том, что на его руках есть мусульманская кровь. Говорится о войнах, которые развязала Москва в Афганистан, Чечню и Сирию,

– заявил аналитик по вопросам борьбы с терроризмом в Soufan Group Колин Кларк.

В разведке США отмечают, что события в Подмосковье заставляют страны мира переоценить способности террористов ИГИЛ устраивать такие трагедии. Кроме того, официальные лица США утверждают, что частно предупреждали Россию о подготовке к терактам, а уже после – опубликовали официальное заявление 7 марта.

Журналисты CBS также пишут, что их источники подтверждают – разведка США имеет информацию, что именно ИГИЛ ответственна за теракт в Подмосковье. В статье говорится, что официальные лица США не сомневаются в этом, а также один из чиновников подтвердил, что Россию действительно предупреждали заранее о потенциальной опасности еще до того, как опубликовали официальное заявление в посольстве.

В начале этого месяца правительство США имело информацию о запланированной террористической атаке в Москве – потенциально направленную на большие скопления, включая концерты. Это стало причиной того, что Государственный департамент опубликовал публичный призыв для американцев в России. Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой "обязанности предупреждать",

– заявил представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в комментарии CBS News.

Россия признала, что получала разведданные, но ничего не делала

В России признали, что спецслужбы действительно получали разведданные от США о подготовке возможных терактов. Впрочем, в Кремле не принимали никаких решений, как и в спецслужбах.

Оккупанты заявляют, мол, информация имела лишь "общий характер", а конкретики – якобы не было.

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