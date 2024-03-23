Зокрема, про це пишуть The New York Times і CBS. До слова, в ІДІЛ увечері 22 березня взяли на себе відповідальність за теракт, однак це може бути фейком.

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Що пишуть західні ЗМІ про теракт

У NYT пишуть, що ще у березні 2024 року розвідка США зібрала інформацію про те, що Ісламська держава (ІДІЛ) планувала теракти у Москві. Також чиновники стверджували, що після періоду відносної тиші ІДІЛ намагається знову посилити свої зовнішні атаки. Журналісти NYT зауважили, що терористи планували акти й у Європі, однак вони були зірвані.

Останні два роки ІДІЛ була зациклена на Росії. Часто критикуючи президента Владіміра Путіна у своїй пропаганді, ІДІЛ звинувачує Кремль у тому, що на його руках є мусульманська кров. Мовиться про війни, які розв'язала Москва в Афганістані, Чечні та Сирії,

– заявив аналітик з питань боротьби з тероризмом у Soufan Group Колін Кларк.

У розвідці США наголошують, що події у Підмосков'ї змушують країни світу переоцінити здатності терористів ІДІЛ влаштовувати такі трагедії. Окрім того, офіційні особи США стверджують, що приватно попереджали Росію про підготовку до терактів, а вже після – опублікували офіційну заяву 7 березня.

Журналісти CBS також пишуть, що їхні джерела підтверджують – розвідка США має інформацію, що саме ІДІЛ відповідальна за теракт у Підмосков'ї. У статті мовиться, що офіційні особи США не мають сумнівів у цьому, а також один із чиновників підтвердив, що Росію дійсно попереджали заздалегідь про потенційну небезпеку ще до того, як опублікували офіційну заяву в посольстві.

На початку цього місяця уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві – потенційно спрямовану на великі скупчення, включаючи концерти. Це стало причиною того, що Державний департамент опублікував публічний заклик для американців у Росії. Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до давньої політики "обов'язку попереджати",

– заявив речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон у коментарі CBS News.

Росія визнала, що отримувала розвіддані, але нічого не робила

У Росії визнали, що спецслужби дійсно отримували розвіддані від США про підготовку можливих терактів. Втім, у Кремлі не ухвалювали жодних рішень, як і у спецслужбах.

Окупанти заявляють, мовляв, інформація мала лише "загальний характер", а конкретики – буцімто не було.

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