Поки не зрозуміло, хто винен у теракті в Красногорську. Окрім ІДІЛ, жодна організація не брала на себе відповідальність.
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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт під Москвою
Поки немає деталей і мотивації, навіщо бойовики могли це зробити.
Поширюють таке повідомлення:
ІДІЛ нібито відповідальна за теракт у "Крокус Сіті Холі" / Скриншот 24 Каналу
Втім, таке повідомлення може бути фейком. Деякі телеграм-канали наводять дані, що терористичне угруповання більше не використовує цей шаблон для своїх повідомлень.
А "Радіо Свобода" вказало на "традиції" бойовиків.
Організація раніше неодноразово приписувала собі атаки, вчинені іншими угрупованнями, і називала своїми ударами техногенні катастрофи,
– написали там.
Росія звинувачує Україну
Представники влади натякають, що стрілянина в ТЦ вигідна Україні. Але і представники ГУР, і російські добровольці говорять, що теракт вигідний Путіну.
У ГУР пояснили: те, що посеред міста ходили озброєні люди і їх ніхто не затримав, вказує на слід російських спецслужб.
А очевидці говорили, що бойовики працювали дуже професійно: "зняли" охорону, відкрили вогонь, а потім підпалили будівлю. Через пожежу багато людей опинилися в пастці.