Відомо, що на Курщині вже приблизно три тижні не спостерігається присутність північнокорейських військ. Відхід солдатів КНДР може бути пов'язаний з дезорганізованістю та браком згуртованості з російськими військами, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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Віддають останнє, аби не їхати на війну

Сім’ї Північної Кореї платять понад 100-кратну середню місячну зарплату за підроблені діагнози туберкульозу, щоб уберегти своїх молодих чоловіків від відправки на російський фронт.

Зверніть увагу! Північна Корея має один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз: 513 випадків на 100 000 осіб, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2023 рік.

Незважаючи на зубожіння та брак ресурсів через невдалу державну політику та міжнародні санкції, Північна Корея має постійну армію чисельністю 1,3 мільйона осіб, що займає четверте місце у світі. Додаткові 7,6 мільйона резервістів, приблизно 30 відсотків населення, зміцнюють її військову силу. Щоб підтримувати таку кількість військ, чоловіки повинні служити 10 років, а жінки – п’ять.

Ціна підкупу чиновників у лікарні за видачу підроблених довідок про туберкульоз зросла вп’ятеро зі 100 доларів минулого року, оскільки все більше сімей намагаються врятувати молодих чоловіків від відправки до Росії.

Це приголомшлива сума, враховуючи, що середня місячна зарплата державного службовця в Північній Кореї становить від 5 000 до 10 000 вон (1 – 3 долари США), хоча багато сімей доповнюють свій дохід через розгалужену економіку чорного ринку в країні.

"Існує приховане побоювання, що якщо їхні сини приєднаються до армії та будуть відправлені до Росії, батьки ніколи більше не побачать їх живими", – сказала виданню одна жінка з провінції Рянганг на умовах анонімності.

Один із полонених північнокорейців розповів, що не знав, що їде воювати до Росії проти України. Він був впевнений, що його везуть на навчання.

У Північній Кореї влада тихо видає свідоцтва про смерть родинам загиблих, вказуючи, що їхні близькі загинули під час "священних бойових навчань на честь Батьківщини", не розкриваючи фактичних обставин їхньої смерті.

У Південній Кореї вважають, що КНДР може відправити новий військовий контингент до Росії, попри значні втрати. Інститут вивчення війни припускає, що це станеться вже в середині березня.