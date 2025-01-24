У п'ятницю, 24 січня, в Об'єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї заявили про можливість відправки Пхеньяном нових військ до Росії, попри значні втрати північнокорейських солдатів у війні проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому КНДР може розпочати постачання нових військ до Росії

У JCS кажуть, що востаннє КНДР відправляла свої війська до Росії ще 4 місяці тому. У зв'язку зі значними втратами, Північна Корея змушена поповнювати свій військовий контингент.

Оскільки минуло чотири місяці від відправки військ для російсько-української війни, і відбулися численні втрати та полонені, підозрюється, що Північна Корея прискорює подальші заходи та готується до додаткової відправки військ,

– повідомляють в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

У Сеулі також кажуть, що КНДР готується до запуску супутника-шпигуна та міжконтинентальної балістичної ракети. Однак, жодних ознак проведення таких заходів поки не помічено.

Зазначимо, що під час бойових дій на Курщині війська КНДР втратили близько 4000 військових, з них 1000 – убитими. Зважаючи на те, що на допомогу Росії було направлено приблизно 11 тисяч північнокорейських солдатів, ці втрати є досить значними.