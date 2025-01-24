В пятницу, 24 января, в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявили о возможности отправки Пхеньяном новых войск в Россию, несмотря на значительные потери северокорейских солдат в войне против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему КНДР может начать поставки новых войск в Россию

В JCS говорят, что последний раз КНДР отправляла свои войска в Россию еще 4 месяца назад. В связи со значительными потерями, Северная Корея вынуждена пополнять свой военный контингент.

Поскольку прошло четыре месяца с отправки войск для российско-украинской войны, и произошли многочисленные потери и пленные, подозревается, что Северная Корея ускоряет дальнейшие меры и готовится к дополнительной отправке войск,

– сообщают в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

В Сеуле также говорят, что КНДР готовится к запуску спутника-шпиона и межконтинентальной баллистической ракеты. Однако, никаких признаков проведения таких мероприятий пока не замечено.

Отметим, что во время боевых действий на Курщине войска КНДР потеряли около 4000 военных, из них 1000 – убитыми. Учитывая то, что на помощь России было направлено примерно 11 тысяч северокорейских солдат, эти потери являются весьма значительными.