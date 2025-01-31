Известно, что в Курской области уже около трёх недель не наблюдается присутствие северокорейских войск. Отход солдат КНДР может быть связан с дезорганизованностью и недостатком сплоченности с российскими войсками, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Отдают последнее, чтобы не ехать на войну

Семьи Северной Кореи платят более 100-кратную среднюю месячную зарплату за поддельные диагнозы туберкулеза, чтобы уберечь своих молодых мужчин от отправки на российский фронт.

Обратите внимание! Северная Корея имеет один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом: 513 случаев на 100 000 человек, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения на 2023 год.

Несмотря на обнищание и нехватку ресурсов из-за неудачной государственной политики и международных санкций, Северная Корея имеет постоянную армию численностью 1,3 миллиона человек, что занимает четвертое место в мире. Дополнительные 7,6 миллиона резервистов, примерно 30 процентов населения, укрепляют ее военную силу. Чтобы поддерживать такое количество войск, мужчины должны служить 10 лет, а женщины – пять.

Цена подкупа чиновников в больнице за выдачу поддельных справок о туберкулезе выросла в пять раз со 100 долларов в прошлом году, поскольку все больше семей пытаются спасти молодых мужчин от отправки в Россию.

Это ошеломляющая сумма, учитывая, что средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет от 5 000 до 10 000 вон (1 – 3 доллара США), хотя многие семьи дополняют свой доход через разветвленную экономику черного рынка в стране.

"Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми", – сказала изданию одна женщина из провинции Рянганг на условиях анонимности.

Один из пленных северокорейцев рассказал, что не знал, что едет воевать в Россию против Украины. Он был уверен, что его везут на обучение.

В Северной Корее власти тихо выдают свидетельства о смерти семьям погибших, указывая, что их близкие погибли во время "священных боевых учений в честь Родины", не раскрывая фактических обстоятельств их смерти.

В Южной Корее считают, что КНДР может отправить новый военный контингент в Россию, несмотря на значительные потери. Институт изучения войны предполагает, что это произойдет уже в середине марта.